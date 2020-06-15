Blue Ivy Receives First BET Award Nomination

The 2020 BET Awards nominations are in and Blue Ivy Carter has made the list.
On Monday, Beyonce and Jay-Z’s 8-year-old daughter earned her first nomination for appearing on her mom’s song “Brown Skin Girl” from The Lion King: The Gift soundtrack.
The empowering song is nominated for the BET Her Award, which honours neo soul and/or traditional R&B artists.
Along with Beyonce and Blue Ivy, WizKid and SAINt JHN are also featured on the track.
Alicia Keys’ “Underdog”, Ciara’s “Melanin”, Layton Greene’s “I Choose”, Lizzo’s “Tempo”, and Rapsody’s “Afeni” are also nominated in the same category.
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The ceremony will air on BET and CBS on June 28 from 8 p.m. to 11 p.m. ET/PT. It will be a virtual broadcast due to the ongoing coronavirus pandemic.
See the full list of nominations below:
BEST FEMALE R&B/POP ARTIST
BEYONCÉ
H.E.R.
JHENE AIKO
KEHLANI
LIZZO
SUMMER WALKER
BEST MALE R&B/POP ARTIST
ANDERSON .PAAK
CHRIS BROWN
JACQUEES
KHALID
THE WEEKND
USHER
BEST GROUP
CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
EARTHGANG
GRISELDA
JACKBOYS
MIGOS
BEST COLLABORATION
CHRIS BROWN FT. DRAKE – “NO GUIDANCE”
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – “HIGHER”
FUTURE FT. DRAKE – “LIFE IS GOOD”
H.E.R. FT. YG – “SLIDE”
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – “HOT GIRL SUMMER”
WALE FT. JEREMIH – “ON CHILL”
BEST MALE HIP HOP ARTIST
DABABY
DRAKE
FUTURE
LIL BABY
RODDY RICCH
TRAVIS SCOTT
BEST FEMALE HIP HOP ARTIST
CARDI B
DOJA CAT
LIZZO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
SAWEETIE
VIDEO OF THE YEAR
CHRIS BROWN FT. DRAKE – “NO GUIDANCE”
DABABY – “BOP”
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – “HIGHER”
DOJA CAT – “SAY SO”
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – “HOT GIRL SUMMER”
RODDY RICCH – “THE BOX”
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
COLE BENNETT
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
EIF RIVERA
TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR
BEST NEW ARTIST
DANILEIGH
LIL NAS X
POP SMOKE
RODDY RICCH
SUMMER WALKER
YBN CORDAE
ALBUM OF THE YEAR
CUZ I LOVE YOU – LIZZO
FEVER – MEGAN THEE STALLION
HOMECOMING: THE LIVE ALBUM – BEYONCÉ
I USED TO KNOW HER – H.E.R.
KIRK – DABABY
PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL – RODDY RICCH
DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
FRED HAMMOND – “ALRIGHT”
JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ – “I MADE IT OUT”
KANYE WEST – “FOLLOW GOD”
KIRK FRANKLIN – “JUST FOR ME”
PJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY – “ALL IN HIS PLAN”
THE CLARK SISTERS – “VICTORY”
BEST ACTRESS
ANGELA BASSETT
CYNTHIA ERIVO
ISSA RAE
REGINA KING
TRACEE ELLIS ROSS
ZENDAYA
BEST ACTOR
BILLY PORTER
EDDIE MURPHY
FOREST WHITAKER
JAMIE FOXX
MICHAEL B. JORDAN
OMARI HARDWICK
YOUNGSTARS AWARD
ALEX HIBBERT
ASANTE BLACKK
JAHI DI’ALLO WINSTON
MARSAI MARTIN
MILES BROWN
STORM REID
BEST MOVIE
“BAD BOYS FOR LIFE”
“DOLEMITE IS MY NAME”
“HARRIET”
“HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ”
“JUST MERCY”
“QUEEN & SLIM”
SPORTSWOMAN OF THE YEAR
AJEÉ WILSON
CLARESSA SHIELDS
COCO GAUFF
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
SIMONE BILES
SPORTSMAN OF THE YEAR
GIANNIS ANTETOKOUNMPO
KAWHI LEONARD
LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
PATRICK MAHOMES II
STEPHEN CURRY
BET HER AWARD
ALICIA KEYS – “UNDERDOG”
BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN – “BROWN SKIN GIRL”
CIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA – “MELANIN”
LAYTON GREENE – “I CHOOSE”
LIZZO FT. MISSY ELLIOTT – “TEMPO”
RAPSODY FT. PJ MORTON – “AFENI”
VIEWER’S CHOICE AWARD
CHRIS BROWN FT. DRAKE – “NO GUIDANCE”
DABABY – “BOP”
FUTURE FT. DRAKE – “LIFE IS GOOD”
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ – “HOT GIRL SUMMER”
RODDY RICCH – “THE BOX”
THE WEEKND – “HEARTLESS”
BEST INTERNATIONAL ACT
BURNA BOY (NIGERIA)
INNOSS’B (DRC)
SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)
DAVE (U.K.)
STORMZY (U.K.)
NINHO (FRANCE)
S.PRI NOIR (FRANCE)
VIEWER’S CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT
REMA (NIGERIA)
SHA SHA (ZIMBABWE)
CELESTE (U.K.)
YOUNG T & BUGSEY (U.K.)
HATIK (FRANCE)
STACY (FRANCE)