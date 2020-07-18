A news anchor on Ukrainian television didn’t skip a beat when her front tooth abruptly fell out of her mouth in the middle of a live broadcast, discreetly catching it in her hand while continuing her report.
As NBC New York reports, anchor Marichka Padalko shared a clip of the incident on Instagram, which aired on the Ukraine’s TSN news channel.
“This is probably my most curious experience in 20 years as a presenter,” she wrote. “Live broadcasting is wonderful because it is always unpredictable.”
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In her post, she also said that a co-worker “wrote to me, saying, ‘You reacted as if you were losing your teeth every day.’”
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали …. і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і …. понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) – і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
According to Padalko, her daughter accidentally knocked the tooth out about 10 years earlier, and admitted she didn’t think anyone would notice that it had fallen out.
“Honestly, I thought the incident would go unnoticed,” she wrote on Instagram.
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In fact, she added that the clip “was deliberately not posted on the TSN YouTube channel,” but wound up going viral on social media.
“But we underestimated the attention of our viewers,” she admitted.