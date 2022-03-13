Sunday was a night to remember at the 75th annual EE British Academy Film Awards.The annual ceremony was held at the Royal Albert Hall and British and international stars alike went glam for the special occasion.
Rebel Wilson hosted this year’s event, and the night was full of laughs and golden statues as the annual awards show crowned its winners.
See the complete list below:
BEST FILM
BELFAST
DON’T LOOK UP
DUNE
LICORICE PIZZA
THE POWER OF THE DOG
OUTSTANDING BRITISH FILM
AFTER LOVE
ALI & AVA
BELFAST
BOILING POINT
CYRANO
EVERYBODY’S TALKING ABOUT JAMIE
HOUSE OF GUCCI
LAST NIGHT IN SOHO
NO TIME TO DIE
PASSING
OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER
AFTER LOVE: Aleem Khan
BOILING POINT: James Cummings, Hester Ruoff
THE HARDER THEY FALL: Jeymes Samuel
KEYBOARD FANTASIES: Posy Dixon, Liv Proctor
PASSING: Rebecca Hall
FILM NOT IN ENGLISH LANGUAGE
DRIVE MY CAR
THE HAND OF GOD
PARALLEL MOTHERS
PETITE MAMAN
THE WORST PERSON IN THE WORLD
DOCUMENTARY
BECOMING COUSTEAU
COW FLEE
THE RESCUE
SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)
ANIMATED FILM
ENCANTO
FLEE
LUCA
THE MITCHELLS VS THE MACHINES
DIRECTOR
AFTER LOVE, Aleem Khan
DRIVE MY CAR, Ryûsuke Hamaguchi
HAPPENING, Audrey Diwan
LICORICE PIZZA, Paul Thomas Anderson
THE POWER OF THE DOG, Jane Campion
TITANE, Julia Ducournau
ORIGINAL SCREENPLAY
BEING THE RICARDOS
BELFAST
DON’T LOOK UP
KING RICHARD
LICORICE PIZZA
ADAPTED SCREENPLAY
CODA
DRIVE MY CAR
DUNE
THE LOST DAUGHTER
THE POWER OF THE DOG
LEADING ACTRESS
LADY GAGA, HOUSE OF GUCCI
ALANA HAIM, LICORICE PIZZA
EMILIA JONES, CODA
RENATE REINSVE, THE WORST PERSON IN THE WORLD
JOANNA SCANLAN, AFTER LOVE
TESSA THOMPSON, PASSING
LEADING ACTOR
ADEEL AKHTAR , ALI & AVA
MAHERSHALA ALI, SWAN SONG
BENEDICT CUMBERBATCH, THE POWER OF THE DOG
LEONARDO DICAPRIO, DON’T LOOK UP
STEPHEN GRAHAM, BOILING POINT
WILL SMITH, KING RICHARD
SUPPORTING ACTRESS
CAITRÍONA BALFE, BELFAST
JESSIE BUCKLEY, THE LOST DAUGHTER
ARIANA DEBOSE, WEST SIDE STORY
ANN DOWD, MASS
AUNJANUE ELLIS, KING RICHARD
RUTH NEGGA, PASSING
SUPPORTING ACTOR
MIKE FAIST, WEST SIDE STORY
CIARÁN HINDS, BELFAST
TROY KOTSUR, CODA
WOODY NORMAN, C’MON C’MON
JESSE PLEMONS, THE POWER OF THE DOG
KODI SMIT-MCPHEE, THE POWER OF THE DOG
CASTING
BOILING POINT
DUNE
THE HAND OF GOD
KING RICHARD
WEST SIDE STORY
CINEMATOGRAPHY
DUNE
NIGHTMARE ALLEY
NO TIME TO DIE
THE POWER OF THE DOG
THE TRAGEDY OF MACBETH
COSTUME DESIGN
CRUELLA
CYRANO
DUNE
THE FRENCH DISPATCH
NIGHTMARE ALLEY
EDITING
BELFAST
DUNE
LICORICE PIZZA
NO TIME TO DIE
SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)
MAKE UP & HAIR
CRUELLA
CYRANO
DUNE
THE EYES OF TAMMY FAYE
HOUSE OF GUCCI
ORIGINAL SCORE
BEING THE RICARDOS
DON’T LOOK UP
DUNE
THE FRENCH DISPATCH
THE POWER OF THE DOG
PRODUCTION DESIGN
CYRANO
DUNE
THE FRENCH DISPATCH
NIGHTMARE ALLEY
WEST SIDE STORY
SPECIAL VISUAL EFFECTS
DUNE
FREE GUY
GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
THE MATRIX RESURRECTIONS
NO TIME TO DIE
SOUND
DUNE
LAST NIGHT IN SOHO
NO TIME TO DIE
A QUIET PLACE PART II
WEST SIDE STORY
BRITISH SHORT ANIMATION
AFFAIRS OF THE ART
DO NOT FEED THE PIGEONS
NIGHT OF THE LIVING DREAD
BRITISH SHORT FILM
THE BLACK COP
FEMME
THE PALACE
STUFFED
THREE MEETINGS OF THE EXTRAORDINARY COMMITTEE
EE RISING STAR
Ariana DeBose
Harris Dickinson
Lashana Lynch
Millicent Simmonds
Kodi Smit-McPhee
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