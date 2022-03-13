Sunday was a night to remember at the 75th annual EE British Academy Film Awards.The annual ceremony was held at the Royal Albert Hall and British and international stars alike went glam for the special occasion.

Rebel Wilson hosted this year’s event, and the night was full of laughs and golden statues as the annual awards show crowned its winners.

See the complete list below:

BEST FILM

BELFAST
DON’T LOOK UP
DUNE
LICORICE PIZZA
THE POWER OF THE DOG

OUTSTANDING BRITISH FILM

AFTER LOVE
ALI & AVA
BELFAST 
BOILING POINT
CYRANO
EVERYBODY’S TALKING ABOUT JAMIE
HOUSE OF GUCCI
LAST NIGHT IN SOHO
NO TIME TO DIE
PASSING

OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER

AFTER LOVE: Aleem Khan
BOILING POINT: James Cummings, Hester Ruoff
THE HARDER THEY FALL: Jeymes Samuel 
KEYBOARD FANTASIES: Posy Dixon, Liv Proctor
PASSING: Rebecca Hall

FILM NOT IN ENGLISH LANGUAGE

DRIVE MY CAR 
THE HAND OF GOD
PARALLEL MOTHERS
PETITE MAMAN
THE WORST PERSON IN THE WORLD

DOCUMENTARY

BECOMING COUSTEAU
COW  FLEE
THE RESCUE
SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)

ANIMATED FILM

ENCANTO
FLEE
LUCA
THE MITCHELLS VS THE MACHINES

DIRECTOR

AFTER LOVE, Aleem Khan
DRIVE MY CAR, Ryûsuke Hamaguchi
HAPPENING, Audrey Diwan
LICORICE PIZZA, Paul Thomas Anderson
THE POWER OF THE DOG, Jane Campion
TITANE, Julia Ducournau

ORIGINAL SCREENPLAY

BEING THE RICARDOS
BELFAST
DON’T LOOK UP
KING RICHARD
LICORICE PIZZA

ADAPTED SCREENPLAY

CODA 
DRIVE MY CAR
DUNE
THE LOST DAUGHTER
THE POWER OF THE DOG

LEADING ACTRESS

LADY GAGA, HOUSE OF GUCCI
ALANA HAIM, LICORICE PIZZA 
EMILIA JONES, CODA 
RENATE REINSVE, THE WORST PERSON IN THE WORLD 
JOANNA SCANLAN, AFTER LOVE 
TESSA THOMPSON, PASSING

LEADING ACTOR

ADEEL AKHTAR , ALI & AVA
MAHERSHALA ALI, SWAN SONG
BENEDICT CUMBERBATCH, THE POWER OF THE DOG
LEONARDO DICAPRIO, DON’T LOOK UP
STEPHEN GRAHAM, BOILING POINT 
WILL SMITH, KING RICHARD

SUPPORTING ACTRESS

CAITRÍONA BALFE, BELFAST 
JESSIE BUCKLEY, THE LOST DAUGHTER 
ARIANA DEBOSE, WEST SIDE STORY
ANN DOWD, MASS
AUNJANUE ELLIS, KING RICHARD 
RUTH NEGGA, PASSING

SUPPORTING ACTOR

MIKE FAIST, WEST SIDE STORY 
CIARÁN HINDS, BELFAST  
TROY KOTSUR, CODA 
WOODY NORMAN, C’MON C’MON 
JESSE PLEMONS, THE POWER OF THE DOG 
KODI SMIT-MCPHEE, THE POWER OF THE DOG

CASTING

BOILING POINT
DUNE
THE HAND OF GOD
KING RICHARD
WEST SIDE STORY

CINEMATOGRAPHY

DUNE 
NIGHTMARE ALLEY
NO TIME TO DIE
THE POWER OF THE DOG
THE TRAGEDY OF MACBETH 

COSTUME DESIGN

CRUELLA
CYRANO
DUNE
THE FRENCH DISPATCH
NIGHTMARE ALLEY 

EDITING

BELFAST
DUNE
LICORICE PIZZA
NO TIME TO DIE
SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED) 

MAKE UP & HAIR

CRUELLA
CYRANO
DUNE
THE EYES OF TAMMY FAYE
HOUSE OF GUCCI 

ORIGINAL SCORE

BEING THE RICARDOS
DON’T LOOK UP
DUNE
THE FRENCH DISPATCH
THE POWER OF THE DOG

PRODUCTION DESIGN

CYRANO
DUNE
THE FRENCH DISPATCH
NIGHTMARE ALLEY
WEST SIDE STORY 

SPECIAL VISUAL EFFECTS

DUNE 
FREE GUY
GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
THE MATRIX RESURRECTIONS
NO TIME TO DIE 

SOUND

DUNE
LAST NIGHT IN SOHO
NO TIME TO DIE
A QUIET PLACE PART II
WEST SIDE STORY 

BRITISH SHORT ANIMATION

AFFAIRS OF THE ART
DO NOT FEED THE PIGEONS
NIGHT OF THE LIVING DREAD 

BRITISH SHORT FILM

THE BLACK COP
FEMME
THE PALACE
STUFFED
THREE MEETINGS OF THE EXTRAORDINARY COMMITTEE 

EE RISING STAR

Ariana DeBose
Harris Dickinson
Lashana Lynch
Millicent Simmonds
Kodi Smit-McPhee

For complete BAFTAs coverage, stay tuned to ETonline.com.

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